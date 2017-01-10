Шляхтин: «Молло в Самаре получал 600 тысяч евро в год, а в „Зените“ получит 1,5 млн»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Крылья Советов, Молло Йоан, Шляхтин Дмитрий
Вчера, 23:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника Йоана Молло в «Зенит».
«Я не скажу, что Молло был лидером „Крыльев Советов“, он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.
Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб. Во-вторых, он у нас получал 600 тысяч евро в год, а „Зенит“ будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше.
У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму».
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2. Ты вообще с российским футболом знаком!? По твоей галиматье можно подумать ,что у нас тот же Спартак регулярно пробивается в 1/2 лиги чемпионов...дружок , это не так и реалии таковы,что наш чемп пока не тянет.
Ещё немного статистики тебе : за последние годы Зенит набрал больше очков в еврокубках , чем Спартак за всю свою российскую историю. Но ты же особенный - ты ждёшь только провалов от других..
3. Чемпионат "бей-беги"..как просто...бей-беги..так..чего не выигрывали до сих пор , если так просто ? Наверное , опять Газпром помешал.
4. В целом , читая твои комментарии , вижу только озлобленность. Не знаю , кто тебя обидел...могу предположить : опять Газпром !?
Который даже квалификацию ЛЕ не могут пройти,продувая всяким дворовым командам.