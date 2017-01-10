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Шляхтин: «Молло в Самаре получал 600 тысяч евро в год, а в „Зените“ получит 1,5 млн»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Крылья Советов, Молло Йоан, Шляхтин Дмитрий
Вчера, 23:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

«Я не скажу, что Молло был лидером „Крыльев Советов“, он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером. Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб. Во-вторых, он у нас получал 600 тысяч евро в год, а „Зенит“ будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше.

У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму».

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