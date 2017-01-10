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УЕФА: «Новый формат чемпионатов мира не увеличит нагрузку на игроков»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Организация: УЕФА
Вчера, 23:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Сергей Иванов

УЕФА выступил с заявлением в поддержку реформы ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных.

«В ходе заседания в Цюрихе было очевидно, что подавляющее большинство конфедераций выступают за расширение числа участников до 48 команд, начиная с 2026 года. УЕФА поддерживает новый формат. Мы довольны тем, что пока не принято решение о том, сколько мест получит каждая конфедерация. И довольны, что измененный формат не увеличивает нагрузку на игроков. Мы гарантируем, что интересы клубов будут учтены».

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