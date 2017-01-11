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«Локомотив» перенёс третий сбор из Турции в Испанию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Локомотив М
Сегодня, 00:01 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов

«Локомотив» изменил место проведения третьего зимнего сбора. Планировалось, что он пройдет в Турции, однако москвичи перенесли его в Испанию. Он состоится с 11 по 23 февраля, в его рамках команда проведет три матча.

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