«Локомотив» перенёс третий сбор из Турции в Испанию
Сегодня, 00:01 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив» изменил место проведения третьего зимнего сбора. Планировалось, что он пройдет в Турции, однако москвичи перенесли его в Испанию. Он состоится с 11 по 23 февраля, в его рамках команда проведет три матча.
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