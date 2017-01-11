«Борнмут» хочет арендовать Терри

«Борнмут» рассчитывает укрепить оборону с помощью защитника «Челси» Джона Терри. «Вишенки» обратились к «Челси» с запросом об аренде опытного англичанина до конца сезона. В «Челси» он не имеет регулярной практики, поэтому клуб может его отпустить.