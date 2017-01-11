«Борнмут» хочет арендовать Терри
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Борнмут, Челси, Терри Джон
Сегодня, 00:35 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов
«Борнмут» рассчитывает укрепить оборону с помощью защитника «Челси» Джона Терри. «Вишенки» обратились к «Челси» с запросом об аренде опытного англичанина до конца сезона. В «Челси» он не имеет регулярной практики, поэтому клуб может его отпустить.
Другие материалы по теме:
00:38 Слухи МЮ продаст Шнейдерлина «Эвертону» за 22 млн фунтов 0
Вчера
14:03 Слухи «Челси» и «Суонси» согласовали аренду Льоренте 8
13:10 Слухи ПСЖ включился в борьбу за Льоренте 1
08:45 Слухи «Ювентус» нашёл замену Эвра в лице Колашинаца 6
08:15 Слухи «Мидлсбро» готов расстаться с Даунингом 0
07:10 Слухи «Ливерпуль» и «Валенсия» претендуют на Хесе 1
05:50 Слухи Бадштубер может отправиться в аренду в «Шальке» 2
Или войдите через