МЮ продаст Шнейдерлина «Эвертону» за 22 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 00:38 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» согласился продать полузащитника Моргана Шнейдерлина в «Эвертон». «Ириски» предпринимали несколько попыток приобрести француза. МЮ согласился его отпустить за 22 млн фунтов стерлингов. Эта сумма может вырасти на 2 млн фунтов в зависимости от выступлений хавбека. До конца недели он должен пройти медосмотр в «Эвертоне» и подписать контракт.
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