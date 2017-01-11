МЮ продаст Шнейдерлина «Эвертону» за 22 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» согласился продать полузащитника Моргана Шнейдерлина в «Эвертон». «Ириски» предпринимали несколько попыток приобрести француза. МЮ согласился его отпустить за 22 млн фунтов стерлингов. Эта сумма может вырасти на 2 млн фунтов в зависимости от выступлений хавбека. До конца недели он должен пройти медосмотр в «Эвертоне» и подписать контракт.