МЮ обыграл «Халл Сити» в первом полуфинале Кубка Лиги
В первом полуфинале Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити» - 2:0 (0:0)
Голы: Мата 56, Феллаини 87.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Мата (Феллаини 79), Мхитарян (Лингард 71), Эррера, Погба, Руни (Марсьяль 59), Рэшфорд.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Таймон (Уэйр 90+1), Хаддлстоун, Мейлер, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес 19), Клукас, Диоманде (Мэлони 74).
Главный тренер: Марко Силва.
Предупреждение: Магуайр 40.
Судья: Френд (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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В целом, спокойно контролировали встречу и выиграли на классе! У Халла моментов почти не было и им периодически везло. Чего только стоит попадание мяча в штангу после штрафного, который исполнял Погба. Правда не порадовала реализация. Уж слишком много транжирили голевые моменты. Но всё равно 2:0 - приемлемый результат перед ответной встречей!
P.S. Удачи Саутгемптону завтра!