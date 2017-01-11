МЮ обыграл «Халл Сити» в первом полуфинале Кубка Лиги

В первом полуфинале Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити» - 2:0 (0:0)

Голы: Мата 56, Феллаини 87.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Мата (Феллаини 79), Мхитарян (Лингард 71), Эррера, Погба, Руни (Марсьяль 59), Рэшфорд.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Таймон (Уэйр 90+1), Хаддлстоун, Мейлер, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес 19), Клукас, Диоманде (Мэлони 74).

Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждение: Магуайр 40.

Судья: Френд (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.