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МЮ обыграл «Халл Сити» в первом полуфинале Кубка Лиги

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В первом полуфинале Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити» - 2:0 (0:0)
Голы: Мата 56, Феллаини 87.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Мата (Феллаини 79), Мхитарян (Лингард 71), Эррера, Погба, Руни (Марсьяль 59), Рэшфорд.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Таймон (Уэйр 90+1), Хаддлстоун, Мейлер, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес 19), Клукас, Диоманде (Мэлони 74).
Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждение: Магуайр 40. 

Судья: Френд (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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