«Наполи» вышел в следующий раунд Кубка Италии

В матче Кубка Италии «Наполи» дома обыграл «Специа» со счетом 3:1.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Специа» - 3:1 (1:1)

Голы: Зелински 3, Джаккерини 55, Габбиадини 57 – Пикколо 35.

«Наполи»: Рафаэл, Маджо, Альбиоль, Стринич (Хисай 78), Максимович, Джаккерини, Зелински, Рог, Диавара, Инсинье (Кальехон 61), Габбиадини (Паволетти 81).

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Специа»: Чичисола, Терци, Мильоре, Валентини, Де Кол, Чеккарони (Пульцетти 66), Дейола, Маджоре, Пикколо (Граноче 66), Баэс (Мастину 73), Пиу.

Главный тренер: Доменико Ди Карло.

Судья: Пайретто (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.