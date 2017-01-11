«Атлетико» прошёл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании, несмотря на поражение
Матч: Атлетико2 : 3Лас-Пальмас
Сегодня, 01:05 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
«Атлетико» - «Лас-Пальмас» - 2:3 (0:0)
Голы: Гризманн 49, Корреа 61 – Ливайя 57, Ливайя 89, Гарсия 90+3.
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандес (Габи 46), Гайтан, Коке, Сауль, Гризманн (Фернандо Торрес 64), Корреа (Баре 79).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Айтами, Мичел (Лемос 61), Элдер Лопеш, Д. Гарсия, Момо (Виера 72), Эрнан (Монторо 25), Кастельяно, М. Гарсия, Ливая, Тана.
Главный тренер: Кике Сетьен.
Предупреждения: Корреа 35, Эрнандес 45, Момо 50, Габи 69.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
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два гола пропустить за 5 минут... нельзя так лажать. хорошо, что первый матч выиграли 2:0.
Первый матч Ателико 2-0 выиграл.
Если АТМ у них один забил, а ЛП на Висенте забили 3.. и в сумме это 3:3