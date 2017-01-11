«Атлетико» прошёл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании, несмотря на поражение

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» - «Лас-Пальмас» - 2:3 (0:0)

Голы: Гризманн 49, Корреа 61 – Ливайя 57, Ливайя 89, Гарсия 90+3.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандес (Габи 46), Гайтан, Коке, Сауль, Гризманн (Фернандо Торрес 64), Корреа (Баре 79).

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Айтами, Мичел (Лемос 61), Элдер Лопеш, Д. Гарсия, Момо (Виера 72), Эрнан (Монторо 25), Кастельяно, М. Гарсия, Ливая, Тана.

Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения: Корреа 35, Эрнандес 45, Момо 50, Габи 69.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).