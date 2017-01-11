«Марсель» предложит 10 млн евро за Ачерби, которым интересовался «Спартак»

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби заинтересовал главного тренера «Марселя» Руди Гарсию.

За 28-летнего футболиста французский клуб готов заплатить более 10 млн евро.

Напомним, что на Ачерби претендовали также московский «Спартак», «Лестер Сити» и миланский «Интер».