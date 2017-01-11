«Марсель» предложит 10 млн евро за Ачерби, которым интересовался «Спартак»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Спартак М, Сассуоло, Ачерби Франческо, Гарсия Руди
Сегодня, 01:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби заинтересовал главного тренера «Марселя» Руди Гарсию.
За 28-летнего футболиста французский клуб готов заплатить более 10 млн евро.
Напомним, что на Ачерби претендовали также московский «Спартак», «Лестер Сити» и миланский «Интер».
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