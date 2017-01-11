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Молло: «Хочу выиграть с „Зенитом“ много титулов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Крылья Советов, Молло Йоан
Сегодня, 01:45 | Источник: Инстаграм Йоана Молло | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло прокомментировал свой переход в петергбургский клуб из самарских «Крыльев Советов».

«Рад сообщить, что я официально стал игроком „Зенита“. Но завтра будет новый день, и нужно начинать усердно работать. Я хочу выиграть много титулов с новой командой. Спасибо всем за поддержку», – написал Молло на своей странице в Instagram.

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