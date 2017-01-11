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Роналдо: «Удивлен, насколько важное значение для мира имеет мой вес»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Роналдо, Оуэн Майкл, Карлос Роберто
Сегодня, 02:31 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий «Реала» Роналдо прокомментировал слова бывшего партнера по клубу Майкла Оуэна, пошутившего в своем «твиттере» над лишним весом бразильца:

«Удивлен, насколько важное значение для нашего мира имеет мой вес. Признаюсь, не могу понять, почему это так важно».

Отреагировал на слова англичанина и бывший защитник «Реала» Роберто Карлос:

«Не люблю такие шутки. Роналдо — мой хороший друг, и нужно быть более тактичным. Секрет Роналдо не в теле, а в его сердце, у него оно очень большое».

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