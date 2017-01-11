Роналдо: «Удивлен, насколько важное значение для мира имеет мой вес»

Экс-нападающий «Реала» Роналдо прокомментировал слова бывшего партнера по клубу Майкла Оуэна, пошутившего в своем «твиттере» над лишним весом бразильца:

«Удивлен, насколько важное значение для нашего мира имеет мой вес. Признаюсь, не могу понять, почему это так важно».

Отреагировал на слова англичанина и бывший защитник «Реала» Роберто Карлос:

«Не люблю такие шутки. Роналдо — мой хороший друг, и нужно быть более тактичным. Секрет Роналдо не в теле, а в его сердце, у него оно очень большое».