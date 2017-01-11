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Моуриньо: «Игра с „Ливерпулем“ – особенный матч для МЮ»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Моуриньо Жозе
Сегодня, 03:44 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо в преддверии матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» отметил особую поддержку болельщиков «Манчестер Юнайтед»:

«Это особенный матч для нас.

Когда мы с энтузиазмом играем в футбол, болельщики словно находятся на поле и играют вместе с нами. Когда мы не выкладываемся по полной, это нормально, что болельщики звучат не так громко. Но наши фанаты совершенно удивительны, они всецело поддерживают команду и гонят нас вперед.

Все любят большие игры – игроки, тренеры, болельщики. Все любят большие матчи, так что давайте сходим на этот воскресный поединок».

Напомним, в первом полуфинале Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Халл Сити» (2:0).

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