Рейтинг@Mail.ru

Титов: «В „Спартаке“ есть люди, которые только мешают»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Титов Егор
Сегодня, 03:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов отметил, что клуб очень сильно изменился по сравнению с тем временем, когда Титов выступал за красно-белых:

«„Спартак“ стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о „Спартаке“ 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

Готов ли я повторить, что Федуна окружают неправильные люди? Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в „Спартаке“ очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 04:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:29 Титов: «„Багаж“ Аленичева? Каррера пришел в коллектив, где уже имелся костяк» 9
Вчера
15:45 Карпин: «Не думаю, что с новым форматом престиж чемпионата мира упадёт» 9
14:49 Газзаев: «48 сборных? Ценность и смотрибельность чемпионатов мира будет утрачена» 40
14:42 Селюк: «Сегодня Траоре присоединится к ЦСКА на сборах» 35
12:37 Узденов: «Понимаем желание Нобоа поиграть в другом клубе и готовы его отпустить» 32
07:53 Сарсания: «Невозможно представить, для чего Самедова отправили в дубль» 9
07:23 Рейнгольд: «Ганчаренко в ЦСКА пошел на эшафот, как тренер он там „кончится“» 85
05:08 Рейнгольд: «По своему составу „Зенит“ не конкурент „Спартаку“» 78
04:50 Сарсания: «У „Спартака“ не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге» 23
03:01 Сарсания: «Зачем нужны „Спартак-2“ и „Зенит-2“?» 15
все материалы по этой теме
Турниры