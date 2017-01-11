Титов: «В „Спартаке“ есть люди, которые только мешают»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов отметил, что клуб очень сильно изменился по сравнению с тем временем, когда Титов выступал за красно-белых:

«„Спартак“ стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о „Спартаке“ 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

Готов ли я повторить, что Федуна окружают неправильные люди? Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в „Спартаке“ очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают».