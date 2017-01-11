Инфантино: «Решение расширить ЧМ до 48 команд не связано с деньгами»

Прездинет ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что решение увеличить число команд-участников финальной стадии чемпионатов мира с 32 до 48 не имеет финансовых причин:

«Это не связано с деньгами. Наоборот, это чисто футбольное решение. Это историческое решение, которое знаменует футбол в 21 веке. Считаю, что реальное качество игры может вырасти. Многие страны будут иметь шансы на таком турнире, поэтому они будут полностью выкладываться против элитных команд.

Футбол изменился, стал более глобальным. Все рады успеху европейского футбола, но и за пределами Европы он должен развиваться. Претензии от клубов были по календарю и загруженности игроков. Мы выполнили их требования. Мы будем играть 32 дня – так же, как и сейчас».