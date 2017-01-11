Моуриньо: «Скорее всего, Шнейдерлин перейдет в „Эвертон“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Моуриньо Жозе , Шнейдерлин Морган
Сегодня, 04:49 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник МЮ Морган Шнейдерлин в ближайшее время может стать игроком «Эвертона»:
«Не могу рассказать подробности, но перед матчем с „Халлом“ Эд Вудворд (прим. – исполнительный директор МЮ) сказал мне, что трансфер близок к завершению. Так что Морган, скорее всего, перейдет в „Эвертон“.
Я одновременно расстроен и рад по этому поводу. Расстроен потому, что мне нравится Шнейдерлин, и он мог бы быть полезен для нас. А рад потому, что он хотел играть и хотел быть важной частью команды».
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