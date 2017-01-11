Симеоне: «Проигрывать никогда не приятно, но я вынесу из матча больше позитивных моментов»
Матч: Атлетико2 : 3Лас-Пальмас
Сегодня, 05:17 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат кубковой встречи с «Лас-Пальмасом» (2:3). Несмотря на поражение, команда Симеоне смогла пройти в 1/4 финала Кубка Испании по сумме двух матчей.
«Проигрывать никогда не приятно. Но позитивный момент выхода в четвертьфинал сильнее негатива по поводу поражения. Последние пять минут игры были так себе. Но я вынесу из этого матча больше позитивных моментов».
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