Симеоне: «Проигрывать никогда не приятно, но я вынесу из матча больше позитивных моментов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат кубковой встречи с «Лас-Пальмасом» (2:3). Несмотря на поражение, команда Симеоне смогла пройти в 1/4 финала Кубка Испании по сумме двух матчей.

«Проигрывать никогда не приятно. Но позитивный момент выхода в четвертьфинал сильнее негатива по поводу поражения. Последние пять минут игры были так себе. Но я вынесу из этого матча больше позитивных моментов».