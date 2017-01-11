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Семак: «Должен был ехать на зимние сборы „Баварии“, но судьба распорядилась иначе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Бавария, Семак Сергей , Луческу Мирча , Анчелотти Карло
Сегодня, 05:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что должен был проходить стажировку у наставника «Баварии» Карло Анчелотти:

«Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы „Баварии“. Но судьба распорядилась иначе – я возглавил „Уфу“. Пришлось поездку отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок».

Также, бывший игрок и тренер «Зенита» поблагодарил экс-наставника «Уфы» Виктора Ганчаренко за проделанную с клубом работу.

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