Семак: «Должен был ехать на зимние сборы „Баварии“, но судьба распорядилась иначе»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что должен был проходить стажировку у наставника «Баварии» Карло Анчелотти:

«Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы „Баварии“. Но судьба распорядилась иначе – я возглавил „Уфу“. Пришлось поездку отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок».

Также, бывший игрок и тренер «Зенита» поблагодарил экс-наставника «Уфы» Виктора Ганчаренко за проделанную с клубом работу.