Внук Гарринчи подписал контракт с «Брентфордом»

18-летний форвард Хенрик Йоханссон перешел из шведского «Хальмстада» в клуб Чемпионшипа «Брентфорд».

Нападающий является внуком легендарного бразильского футболиста Гарринчи, который, так же как Йоханссон, выступал на позиции крайнего форварда.

🖋 We have completed the B Team signing of Swedish Youth International Henrik Johansson until the summer of 2019 👉 https://t.co/JkymZldbX5 pic.twitter.com/fGRYdpfVYn

— Brentford FC (@BrentfordFC) 10 января 2017 г.