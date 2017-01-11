Бубнов: «В ФИФА могут обратить внимание на футболку Кокорина с наркобароном Эскобаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поступке нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который сфотографировался в футболке с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и выложил фото в своем Instagram:

«Поведение Кокорина наносит вред и клубу и сборной, поэтому к Кокорину могут быть предъявлены претензии. В контрактах прописано, что игрок не должен наносить ущерб имиджу клуба. Своими необдуманными поступками он как раз это и нарушает.

К наркотикам очень негативно относятся в ФИФА и УЕФА, они могут обратить на это внимание. Потому что футболист не должен рекламировать личности, которые непосредственно этим занимались.

Честно говоря, мне Кокорина очень жалко. Он делает такие необдуманные поступки, которые влияют на его имидж. Я знаю, это очень талантливый футболист, у него очень незаурядные футбольные качества, об этом говорят все специалисты, которые работали с ним. Если бы он полностью посвятил себя футболу и сосредоточился на нем, пересмотрел свое отношение к футболу, то это пошло бы на пользу не только ему, но и всему российскому футболу.

Саша, соберись! Мы тебя критикуем не из-за того, что мы тебя не любим, а наоборот, потому что хотим тебя видеть лучше и на футбольном поле и вне его пределов. Чтобы ты служил примером для молодежи, которая на тебя смотрит. Думаю, многие равняются на тебя».