Энрике: «Будет сложно, но мы настроены добиться лучшего результата в игре с „Атлетиком“»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии домашнего матча с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании отметил настрой игроков команды. Напомним, что первый кубковый матч между этими клубами завершился победой «Атлетика» (2:1).

«Мы анализируем матчи после их завершения. Очевидно, что в Бильбао результат был негативным для нас. Однако мы забили гол, и он дает нам больше шансов на выход в четвертьфинал. Нам будет сложно, однако мы настроены показать достойную игру и добиться лучшего результата», – сказал наставник «Барселоны».