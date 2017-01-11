Энрике: «Будет сложно, но мы настроены добиться лучшего результата в игре с „Атлетиком“»
Сегодня, 07:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии домашнего матча с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании отметил настрой игроков команды. Напомним, что первый кубковый матч между этими клубами завершился победой «Атлетика» (2:1).
«Мы анализируем матчи после их завершения. Очевидно, что в Бильбао результат был негативным для нас. Однако мы забили гол, и он дает нам больше шансов на выход в четвертьфинал. Нам будет сложно, однако мы настроены показать достойную игру и добиться лучшего результата», – сказал наставник «Барселоны».
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