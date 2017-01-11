Ганчаренко провел первую тренировку в качестве наставника ЦСКА

Состоялась первая тренировка ЦСКА на сборе в Испании. Виктор Ганчаренко провел свое первое занятие в качестве главного тренера московского клуба.

Отмечается, что на тренировке отсутствовал голкипер Игорь Акинфеев, который проходит в Германии комплексную терапию коленного сустава. Он должен присоединиться к команде позднее. Также ожидается, что сегодня на сборе ЦСКА появится нападающий Ласина Траоре.