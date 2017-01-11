Ганчаренко провел первую тренировку в качестве наставника ЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Акинфеев Игорь, Траоре Ласина
Сегодня, 07:58 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Фото: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Павел Молочный
Состоялась первая тренировка ЦСКА на сборе в Испании. Виктор Ганчаренко провел свое первое занятие в качестве главного тренера московского клуба.
Отмечается, что на тренировке отсутствовал голкипер Игорь Акинфеев, который проходит в Германии комплексную терапию коленного сустава. Он должен присоединиться к команде позднее. Также ожидается, что сегодня на сборе ЦСКА появится нападающий Ласина Траоре.
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