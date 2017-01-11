Первый сбор «Томи» пройдет в Турции

«Томь» проведет свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции.

«Определилось местоположение первого сбора „Томи“. Он пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле „Титаник“. Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что в ходе сбора запланировано четыре контрольных матча, соперники будут определены позднее.