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Первый сбор «Томи» пройдет в Турции

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Томь
Сегодня, 08:13 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Томь» проведет свой первый учебно-тренировочный сбор в Турции. 

«Определилось местоположение первого сбора „Томи“. Он пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле „Титаник“. Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что в ходе сбора запланировано четыре контрольных матча, соперники будут определены позднее.

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