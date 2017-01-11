Моуриньо: «МЮ будет копить деньги на летнее трансферное окно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, отвечая на вопрос о защитнике «Бенфики» Викторе Линделефе, подчеркнул, что клуб не будет покупать новичков зимой, чтобы нанести удар по рынку летом.

«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать. МЮ накапливает деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как мы и сделали в прошлом году. Тем летом мы купили четверых игроков высшего уровня. Приобретая их, в МЮ знали, что они точно способны помочь клубу».