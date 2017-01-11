Бадштубер: «Благодарен, что „Бавария“ пошла мне навстречу»

Защитник Хольгер Бадштубер прокомментировал свою аренду до конца сезона из «Баварии» в «Шальке».

«Я благодарен, что „Бавария“ пошла мне навстречу. Я хочу набраться в „Шальке“ игровой практики, которая мне сейчас так необходима. Я в предвкушении предстоящего времени в Гельзенкирхене».