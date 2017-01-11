Узденов: «Нобоа всерьез думает над предложением „Зенита“»

Член совета директоров “Ростова” Али Узденов рассказал о будущем некоторых лидеров команды. Так, он отметил, что полузащитником Кристианом Нобоа действительно серьезно интересуется «Зенит», а также еще один российский топ-клуб.

«Да, „Зенит“ сделал предложение по Нобоа. Но не только “Зенит”. Мы понимаем, как много Нобоа сделал для “Ростова”. И при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, мы готовы отпустить футболиста. На Кристиана претендует еще один российский топ-клуб. Какой? Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе. Он всерьез думает над предложением „Зенита“. Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.

Азмун? Он в “Ростове”. Я вам потом расскажу, какое было предложение по нему. Очень интересное предложение. Но мы приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в “Ростове” до конца сезона.

Сесар Навас? У него недавно родился ребенок. Понимаем его желание быть поближе к семье. Но ничего еще не решено. Очень надеемся, что он останется у нас».