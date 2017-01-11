«Вест Хэм» улучшил предложение по Снодграссу

«Вест Хэм» нацелился на одного из лидеров «Халл Сити» - полузащитника Роберта Снодграсса. Изначально «молотки» предложили за 29-летнего игрока 3 млн фунтов, но «Халл» не согласился на эту сумму. Теперь же лондонцы дают 5 млн фунтов.

Снодграсс отказывался продлевать контракт с «тиграми», но недавно все же поставил подпись под новым договором до 2018 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.