«Вест Хэм» улучшил предложение по Снодграссу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Вест Хэм, Снодграсс Роберт
Сегодня, 09:03 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вест Хэм» нацелился на одного из лидеров «Халл Сити» - полузащитника Роберта Снодграсса. Изначально «молотки» предложили за 29-летнего игрока 3 млн фунтов, но «Халл» не согласился на эту сумму. Теперь же лондонцы дают 5 млн фунтов.
Снодграсс отказывался продлевать контракт с «тиграми», но недавно все же поставил подпись под новым договором до 2018 года.
В этом сезоне он провел 19 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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