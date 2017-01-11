Эллардайс намерен продать Бентеке

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс раздумывает над продажей нападающего Кристиана Бентеке, сообщают в Англии. Наставник не горит желанием расставаться с форвардом, но в то же время за деньги, вырученные от его продажи, Эллардайс планирует укрепить несколько линий в составе, что должно помочь обезопасить клуб от вылета из АПЛ. По слухам, китайский «Бейджин Гуоань» предлагал за Бентеке 40 млн фунтов.

В этом сезоне бельгиец провел 18 матчей в АПЛ и забил 8 голов. В последних пяти поединках ему отличиться не удалось.