Эллардайс намерен продать Бентеке
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Бентеке Кристиан, Эллардайс Сэм
Сегодня, 09:13 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс раздумывает над продажей нападающего Кристиана Бентеке, сообщают в Англии. Наставник не горит желанием расставаться с форвардом, но в то же время за деньги, вырученные от его продажи, Эллардайс планирует укрепить несколько линий в составе, что должно помочь обезопасить клуб от вылета из АПЛ. По слухам, китайский «Бейджин Гуоань» предлагал за Бентеке 40 млн фунтов.
В этом сезоне бельгиец провел 18 матчей в АПЛ и забил 8 голов. В последних пяти поединках ему отличиться не удалось.
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