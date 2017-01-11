Энрике - о церемонии в Цюрихе: «К счастью, у меня не было времени на просмотр ТВ»
Сегодня, 09:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике был задан вопрос о церемонии награждения лучших игроков и тренеров в Цюрихе. Форвард «Реала» Криштиану Роналду после получения награды ФИФА провозгласил себя лучшим игроком, но Энрике не был этим впечатлен.
«Мне очень повезло, потому что у меня не было много времени для просмотра ТВ в последние дни, так что я пропустил этот спектакль, о котором мне рассказывают люди».
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Что в этих словах(про звезду и лучшего) является спектаклем?