Энрике - о церемонии в Цюрихе: «К счастью, у меня не было времени на просмотр ТВ»

Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике был задан вопрос о церемонии награждения лучших игроков и тренеров в Цюрихе. Форвард «Реала» Криштиану Роналду после получения награды ФИФА провозгласил себя лучшим игроком, но Энрике не был этим впечатлен.

«Мне очень повезло, потому что у меня не было много времени для просмотра ТВ в последние дни, так что я пропустил этот спектакль, о котором мне рассказывают люди».