Мусаччио сломал запястье и выбыл минимум на три недели

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио получил травму руки в последнем матче с «Барселоной» (1:1). Бек сломал запястье и теперь будет вынужден пропустить как минимум три недели. Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Фран Эскриба.

«Травма Матео - очень обидный факт для нас. Он пропустит минимум три недели. Мусаччио очень важен для команды, особенно на данном этапе сезона, но клубу ничего не остается, как выходить из ситуации с помощью тех игроков, которые есть в нашем распоряжении».