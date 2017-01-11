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Мусаччио сломал запястье и выбыл минимум на три недели

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Вильярреал, Мусаччио Матео
Сегодня, 09:55 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио получил травму руки в последнем матче с «Барселоной» (1:1). Бек сломал запястье и теперь будет вынужден пропустить как минимум три недели. Ситуацию прокомментировал главный тренер команды Фран Эскриба.

«Травма Матео - очень обидный факт для нас. Он пропустит минимум три недели. Мусаччио очень важен для команды, особенно на данном этапе сезона, но клубу ничего не остается, как выходить из ситуации с помощью тех игроков, которые есть в нашем распоряжении».

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