Мончи: «Я остаюсь в „Севилье“»
Сегодня, 10:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг многочисленные спекуляции на тему того, что он покидает испанский клуб. В последнее время СМИ упорно сватали специалиста в «Рому».
«Я никогда не говорил президенту „Севильи“, что хочу уйти. Продолжаю работать на благо команды. Если кто-то публикует ложную информацию, которая создает недопонимание, то я ничего не могу с этим поделать. Я остаюсь в „Севилье“, даю 120 процентов».
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