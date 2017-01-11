Мончи: «Я остаюсь в „Севилье“»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг многочисленные спекуляции на тему того, что он покидает испанский клуб. В последнее время СМИ упорно сватали специалиста в «Рому».

«Я никогда не говорил президенту „Севильи“, что хочу уйти. Продолжаю работать на благо команды. Если кто-то публикует ложную информацию, которая создает недопонимание, то я ничего не могу с этим поделать. Я остаюсь в „Севилье“, даю 120 процентов».