Сёмин: «Каждый игрок „Локо“ должен стать лучше, чем он был в прошлом году»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о первом сборе команды в Испании.

«На этом этапе мы должны делать объемные занятия, по времени они должны быть значительно больше. Первое занятие после прилета было не очень тяжелым. Все на сборах работают интенсивно, и мы должны. Сейчас сложно сказать, в каком физическом состоянии находятся футболисты. Мне кажется, что в отпуске те задания, которые им давали, они выполняли. Нет игроков с лишним весом. Единственное огорчение - Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Повреждения, полученные ребятами в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми.

На сборе каждый футболист должен поставить себе задачу и работать изо всех сил. Себя щадить не надо. Каждый должен стать лучше, чем был в прошлом году. Тогда будет легче в сезоне».

Напомним, что на сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных поединка: 16 января - «Вердер» (U-23), 19 января - «Базель», 22 января - ЦСКА София.