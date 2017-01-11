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Сёмин: «Каждый игрок „Локо“ должен стать лучше, чем он был в прошлом году»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Семин Юрий
Сегодня, 10:20 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о первом сборе команды в Испании.

«На этом этапе мы должны делать объемные занятия, по времени они должны быть значительно больше. Первое занятие после прилета было не очень тяжелым. Все на сборах работают интенсивно, и мы должны. Сейчас сложно сказать, в каком физическом состоянии находятся футболисты. Мне кажется, что в отпуске те задания, которые им давали, они выполняли. Нет игроков с лишним весом. Единственное огорчение -  Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Повреждения, полученные ребятами в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми. 

На сборе каждый футболист должен поставить себе задачу и работать изо всех сил. Себя щадить не надо. Каждый должен стать лучше, чем был в прошлом году. Тогда будет легче в сезоне».

Напомним, что на сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных поединка: 16 января - «Вердер» (U-23), 19 января - «Базель», 22 января - ЦСКА София. 

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