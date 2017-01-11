Хамес Родригес отказался от щедрого предложения из Китая
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Хебей ЧФ, Родригес Хамес
Сегодня, 10:33 | Источник: As.com | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отказался от переезда в Китай, сообщают в Испании.
«Хебей Чайна Форчун» намеревался подписать 25-летнего игрока. В трансфере был заинтересован лично главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини. Изначально представители китайского клуба вышли на президента «Реала» Флорентино Переса 27 декабря и предложили за Хамеса 80 млн евро, на что получили отказ. После предложение было увеличено до 110 млн, но тут уже вмешался сам игрок, который отказался переезжать в Китай.
По слухам, Хамесу предлагали 30 млн евро в год, что значительно превышает его оклад в «Реале».
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В "Реале" он, все равно, не сможет проявить себя.
Хамес слишком самолюбив, а Мадриде он даже не на вторых ролях.
Он еще много пользы принесет Мадриду.
А зарабатывает он вроде около 8 лямов чистыми.