Врачи «Спартака» ознакомились с работой медицинского штаба «Ювентуса»

В Турине состоялась встреча представителей медицинского штаба «Спартака» и специалистов «Ювентуса». Глава медицинского департамента спартаковцев Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани посетили Турин, чтобы ознакомиться с тем, как организована работа службы по медицине «бьянконери». Делегацию «Спартака» приняли главный врач туринской команды Клаудио Риго, директор клиники «Ювентуса» Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.

«Нас встретили гостеприимно и доброжелательно. Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба „Ювентуса“ и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента „Спартака“.

Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на „Открытие Арене“ и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники», — сказал Вартапетов.