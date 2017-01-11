Врачи «Спартака» ознакомились с работой медицинского штаба «Ювентуса»
В Турине состоялась встреча представителей медицинского штаба «Спартака» и специалистов «Ювентуса». Глава медицинского департамента спартаковцев Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани посетили Турин, чтобы ознакомиться с тем, как организована работа службы по медицине «бьянконери». Делегацию «Спартака» приняли главный врач туринской команды Клаудио Риго, директор клиники «Ювентуса» Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.
«Нас встретили гостеприимно и доброжелательно. Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба „Ювентуса“ и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента „Спартака“.
Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на „Открытие Арене“ и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники», — сказал Вартапетов.
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Я думаю, что такая встреча стала возможной при его участии.
Сотрудничество с "Ювентусом" - мудрый ход "Спартака".
Я думаю, что такая встреча стала возможной при его участии.
Сотрудничество с "Ювентусом" - мудрый ход "Спартака".
БУГАГАГАГАГЫГЫГЫГЫГГЫЫ
Ювентус бы еще помог в трансфере пару хороших игроков и ваще бы отлично было
БУГАГАГАГАГГГГЫГЫГЫГЫГЫГЫ
Я думаю, что такая встреча стала возможной при его участии.
Сотрудничество с "Ювентусом" - мудрый ход "Спартака".
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