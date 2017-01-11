«Зенит» взял на сборы в Дубай 31 футболиста

«Зенит» вылетел в Дубай на свой первый зимний сбор.

С командой отправился 31 футболист:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

«Зенит» пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против «Айнтрахта», «Чанчунь Ятай», «Видеотона» и ташкентского «Локомотива».