«Зенит» взял на сборы в Дубай 31 футболиста
«Зенит» вылетел в Дубай на свой первый зимний сбор.
С командой отправился 31 футболист:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
«Зенит» пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против «Айнтрахта», «Чанчунь Ятай», «Видеотона» и ташкентского «Локомотива».
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С ними суперзвезда Даниил Лесовой!
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!
Ещё и новички!
Будем следить за сборами, борьба за место в основе будет жаркой!