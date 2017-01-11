Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» взял на сборы в Дубай 31 футболиста

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит
Сегодня, 10:58 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» вылетел в Дубай на свой первый зимний сбор.

С командой отправился 31 футболист:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

«Зенит» пробудет в Дубае до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против «Айнтрахта», «Чанчунь Ятай», «Видеотона» и ташкентского «Локомотива».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:27
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:23, редактировал Сегодня 11:23
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:18, редактировал Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:13
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:08
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:51 Врачи «Спартака» ознакомились с работой медицинского штаба «Ювентуса» 13
08:13 Первый сбор «Томи» пройдет в Турции 6
07:58 Фото Ганчаренко провел первую тренировку в качестве наставника ЦСКА 17
04:33 Источник: «„Зенит“ и „Краснодар“ откажутся от сборов в Турции» 11
03:16 Крымчанин получил условный срок за разжигание ненависти к фанатам «Спартака» 39
Вчера
Александр Чистяков
Сколько «лишних» очков у «Спартака»?
«Соккер.ру» скучает по РФПЛ. Чтобы было не так тоскливо, составим график наиболее вероятных результатов лидера чемпионата России и сравним с реальным положением дел.
Комментариев: 42
21:48 Россия вышла с первого места в плей-офф мемориала Гранаткина 16
21:03 «Спартак» в Белграде сыграет с «Црвеной Звездой» 26
16:02 Видео Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 году 50
09 января 2017
22:16 Акинфеев голосовал за Месси, Черчесов - за Роналду 60
все материалы по этой теме
Турниры