Пепе летом перейдет в китайский клуб
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Гуанчжоу Эв, Шанхай СИПГ, Пепе
Сегодня, 11:22 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Пепе не смог договориться с клубом о новом контракте и летом переедет в Китай, сообщают в Испании. Португалец хотел новое двухлетнее соглашение, но «сливочные» были готовы предложить только однолетний договор. Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, оборонец покинет Мадрид и уже в январе может заключить предварительный договор с другой командой, чтобы перейти туда летом.
Контракт Пепе с «Реалом» истекает летом. По слухам, в его услугах заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ». Оба клуба готовы удвоить нынешний оклад защитника. В «Реале» 33-летний футболист зарабатывает 5.5 млн евро в год чистыми.
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