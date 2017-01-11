Пепе летом перейдет в китайский клуб

Защитник «Реала» Пепе не смог договориться с клубом о новом контракте и летом переедет в Китай, сообщают в Испании. Португалец хотел новое двухлетнее соглашение, но «сливочные» были готовы предложить только однолетний договор. Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, оборонец покинет Мадрид и уже в январе может заключить предварительный договор с другой командой, чтобы перейти туда летом.

Контракт Пепе с «Реалом» истекает летом. По слухам, в его услугах заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ». Оба клуба готовы удвоить нынешний оклад защитника. В «Реале» 33-летний футболист зарабатывает 5.5 млн евро в год чистыми.