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Заха: «Не жалею, что решил выступать за Кот-д'Ивуар»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Кот-д'Ивуар, Англия, Заха Вилфрид
Сегодня, 11:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Кристал Пэлас» и сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха не жалеет о своем решении выступать за ивуарийскую национальную команду. Заха играл за юниорские команды Англии, но в итоге сделал выбор в пользу Кот-д'Ивуара.

«Англия дала мне путь в большой футбол, и это нормально, что я выступал за юношеские сборные этой страны. В течение последних четырех лет у меня было достаточно времени для анализа всей этой ситуации. Я сделал свой выбор. Теперь я хочу защищать цвета Кот-д'Ивуара.

Во-первых, я горжусь тем, что защищаю цвета своей родины. Кроме того, в команде есть хороший выбор качественных игроков, Кот-д'Ивуар всегда славился своими талантами. Считаю, что сделал правильный выбор. Я не жалею о нем».

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