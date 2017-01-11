«Рома» интересуется Моутиньо

«Рома» интересуется полузащитником «Монако» Жоао Моутиньо. 30-летний игрок в нынешнем сезоне лишь 9 раз выходил на поле в стартовом составе монегасков, поэтому он недоволен малым количеством игровой практики. Римляне планируют арендовать Моутиньо в январе, но камнем преткновения может стать высокая зарплата португальца. В «Монако» он зарабатывает около 4 млн евро в год. Впрочем, по слухам, сам футболист готов пойти на снижение оклада, чтобы присоединиться к «Роме».

Также игрока сватают в «Интер».