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«Рома» интересуется Моутиньо

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Монако, Моутиньо Жоао
Сегодня, 11:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Рома» интересуется полузащитником «Монако» Жоао Моутиньо. 30-летний игрок в нынешнем сезоне лишь 9 раз выходил на поле в стартовом составе монегасков, поэтому он недоволен малым количеством игровой практики. Римляне планируют арендовать Моутиньо в январе, но камнем преткновения может стать высокая зарплата португальца. В «Монако» он зарабатывает около 4 млн евро в год. Впрочем, по слухам, сам футболист готов пойти на снижение оклада, чтобы присоединиться к «Роме».

Также игрока сватают в «Интер».

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