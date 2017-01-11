«Рома» интересуется Моутиньо
Сегодня, 11:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рома» интересуется полузащитником «Монако» Жоао Моутиньо. 30-летний игрок в нынешнем сезоне лишь 9 раз выходил на поле в стартовом составе монегасков, поэтому он недоволен малым количеством игровой практики. Римляне планируют арендовать Моутиньо в январе, но камнем преткновения может стать высокая зарплата португальца. В «Монако» он зарабатывает около 4 млн евро в год. Впрочем, по слухам, сам футболист готов пойти на снижение оклада, чтобы присоединиться к «Роме».
Также игрока сватают в «Интер».
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"Рома", видимо, рассчитывает на него и в следующем сезоне.
А во второй команде Милана можно только наблюдать.
Наблюдать со стороны, как другие играют в Лиге Чемпионов и Лиге Евровы.