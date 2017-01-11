Зидану не нужен Обамеянг

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время вряд ли перейдет в «Реал», сообщают в Германии. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в приобретении 27-летнего габонца. Французский специалист считает, что его команда и без Обамеянга располагает очень хорошими форвардами.

В этом сезоне Обамеянг провел 16 матчей в Бундеслиге и забил 17 голов.