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Зидану не нужен Обамеянг

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Реал, Зидан Зинедин , Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 12:25 | Источник: Sport1.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время вряд ли перейдет в «Реал», сообщают в Германии. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в приобретении 27-летнего габонца. Французский специалист считает, что его команда и без Обамеянга располагает очень хорошими форвардами.

В этом сезоне Обамеянг провел 16 матчей в Бундеслиге и забил 17 голов.

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