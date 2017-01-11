Гендиректор тульского «Арсенала»: «Габулов и Комбаров проходят медосмотры в клубе»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что вратарь Владимир Габулов и полузащитник Кирилл Комбаров проходят медосмотр в клубе.

«Владимир Габулов проходит медицинское обследование в „Арсенале“. Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги. То же касается и Комбарова.

Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент „Арсенала“ представит их официально».