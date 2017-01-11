Гендиректор тульского «Арсенала»: «Габулов и Комбаров проходят медосмотры в клубе»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Арсенал Т, Комбаров Кирилл, Габулов Владимир
Сегодня, 13:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что вратарь Владимир Габулов и полузащитник Кирилл Комбаров проходят медосмотр в клубе.
«Владимир Габулов проходит медицинское обследование в „Арсенале“. Если обследование пройдет хорошо, то уже 12 января оформим все бумаги. То же касается и Комбарова.
Планируем подписать контракты с несколькими игроками. А на сборе в Турции президент „Арсенала“ представит их официально».
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