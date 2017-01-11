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Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Реал, Карвахаль Даниэль
Сегодня, 13:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Реал» и защитник клуба Даниэль Карвахаль вышли на заключительную стадию переговоров по новому контракту. Нынешнее соглашение 25-летнего игрока истекает в 2020 году, но клуб хочет связать футболиста с собой на еще более долгий срок. Отмечается, что Карвахаль никогда не хотел покидать Мадрид, хотя в его услугах был сильно заинтересован Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне защитник провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.

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