Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом»

«Реал» и защитник клуба Даниэль Карвахаль вышли на заключительную стадию переговоров по новому контракту. Нынешнее соглашение 25-летнего игрока истекает в 2020 году, но клуб хочет связать футболиста с собой на еще более долгий срок. Отмечается, что Карвахаль никогда не хотел покидать Мадрид, хотя в его услугах был сильно заинтересован Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне защитник провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.