Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом»
Сегодня, 13:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Реал» и защитник клуба Даниэль Карвахаль вышли на заключительную стадию переговоров по новому контракту. Нынешнее соглашение 25-летнего игрока истекает в 2020 году, но клуб хочет связать футболиста с собой на еще более долгий срок. Отмечается, что Карвахаль никогда не хотел покидать Мадрид, хотя в его услугах был сильно заинтересован Хосеп Гвардиола.
В этом сезоне защитник провел 12 матчей в Примере и отметился одной голевой передачей.
Другие материалы по теме:
11:07 Официально ЦСКА расторг контракт с Цауней 63
Вчера
19:59 Официально Демикелис разорвал контракт с «Эспаньолом» 4
09 января 2017
22:03 Официально «Сток Сити» продлил контракт с Краучем 3
20:50 Официально «Ницца» расторгла контракт с Бодмером 2
08 января 2017
07 января 2017
15:27 Стажила покинул «Кубань» 2
Или войдите через