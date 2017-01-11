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Кемпес: «Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы быть одним из величайших»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Барселона, Аргентина, Месси Лионель
Сегодня, 13:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес считает, что нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси не нужно выигрывать Мундиаль, чтобы что-то доказать.

«Месси уже входит в число величайших. У него нет необходимости выигрывать чемпионат мира. Возьмем того же Кройфа или Ди Стефано, которые никогда не выигрывали Мундиаль, но они все равно принадлежат к когорте элитных футболистов. И таких игроков много».

Согласен с Кемпесом и другой известный аргентинец - Хавьер Дзанетти.

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