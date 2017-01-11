Кемпес: «Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы быть одним из величайших»
Сегодня, 13:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес считает, что нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси не нужно выигрывать Мундиаль, чтобы что-то доказать.
«Месси уже входит в число величайших. У него нет необходимости выигрывать чемпионат мира. Возьмем того же Кройфа или Ди Стефано, которые никогда не выигрывали Мундиаль, но они все равно принадлежат к когорте элитных футболистов. И таких игроков много».
Согласен с Кемпесом и другой известный аргентинец - Хавьер Дзанетти.
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Такого нет ни у кого. Индивидуально он лучший.
А выиграть турнир может и такой как Роналду, сидя на лавке, но от этого великим он не станет.
Такого нет ни у кого. Индивидуально он лучший.
А выиграть турнир может и такой как Роналду, сидя на лавке, но от этого великим он не станет.
Роналду худший игрок ЧМ 2014 и 51 игрок ЧЕ 2016
Эти звания официальны и записаны в историю.
Смирись.
меси худший игрок копа 2015. 7 игр - 1 гол с пенальти.
Но не обязательно, о чем Кемпес и говорит, приводя примеры игроков
Такого нет ни у кого. Индивидуально он лучший.
А выиграть турнир может и такой как Роналду, сидя на лавке, но от этого великим он не станет.