Суарес проигнорировал гала-вечер в Цюрихе из-за личных счетов с ФИФА
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию награждения лучших игроков и тренеров в Цюрихе по личным причинам, сообщают СМИ. У уругвайца давние счеты с ФИФА. Он очень зол на организацию еще с 2014 года, когда получил длительную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира Италия - Уругвай.
В то же время кажется, что и ФИФА относится к Суаресу негативно. Возможно, это просто совпадение, но он не был включен в символическую сборную по итогам 2015 года, хотя форвард в том году выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» и был одной из главных ударных сил каталонцев. Кроме того, волну негодования вызвало фото Суареса на недавней церемонии в Цюрихе, которое было подготовлено ФИФА в качестве представления игрока. Интересно, что снимок этот датирован еще 2012 годом.
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В прошлом году его даже в тройку не впустили, хотя объективно это был единственный реальный конкурент Месси за тот год. Как минимум должен был становиться вторым. Но он не попал даже в финал, куда запихнули Рона, фиг знает по каким причинам.
В прошлом году его даже в тройку не впустили, хотя объективно это был единственный реальный конкурент Месси за тот год. Как минимум должен был становиться вторым. Но он не попал даже в финал, куда запихнули Рона, фиг знает по каким причинам.
И за это время ничего не поменялось..
И за это время ничего не поменялось..
Молодцы ФИФАшники, так надо с кусачими.
Теперь пожизни будет пожинать плоды,своей неуровновешанной психики.
Это футбол, главное какой уровень игры он показывает.
ну а кто таких неадеватов любить то будет? У него с головой не все в порядке. Вполне логично, что его везде и динамят
И за это время ничего не поменялось..
В прошлом году его даже в тройку не впустили, хотя объективно это был единственный реальный конкурент Месси за тот год. Как минимум должен был становиться вторым. Но он не попал даже в финал, куда запихнули Рона, фиг знает по каким причинам.
Видно и правду сказал его бывший агент, что у него проблемы с головой.