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Суарес проигнорировал гала-вечер в Цюрихе из-за личных счетов с ФИФА

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Барселона, Суарес Луис
Сегодня, 13:51 | Источник: ovaciondigital.com.uy | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию награждения лучших игроков и тренеров в Цюрихе по личным причинам, сообщают СМИ. У уругвайца давние счеты с ФИФА. Он очень зол на организацию еще с 2014 года, когда получил длительную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира Италия - Уругвай. 

В то же время кажется, что и ФИФА относится к Суаресу негативно. Возможно, это просто совпадение, но он не был включен в символическую сборную по итогам 2015 года, хотя форвард в том году выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» и был одной из главных ударных сил каталонцев. Кроме того, волну негодования вызвало фото Суареса на недавней церемонии в Цюрихе, которое было подготовлено ФИФА в качестве представления игрока. Интересно, что снимок этот датирован еще 2012 годом.

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