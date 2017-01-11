Суарес проигнорировал гала-вечер в Цюрихе из-за личных счетов с ФИФА

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию награждения лучших игроков и тренеров в Цюрихе по личным причинам, сообщают СМИ. У уругвайца давние счеты с ФИФА. Он очень зол на организацию еще с 2014 года, когда получил длительную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира Италия - Уругвай.

В то же время кажется, что и ФИФА относится к Суаресу негативно. Возможно, это просто совпадение, но он не был включен в символическую сборную по итогам 2015 года, хотя форвард в том году выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной» и был одной из главных ударных сил каталонцев. Кроме того, волну негодования вызвало фото Суареса на недавней церемонии в Цюрихе, которое было подготовлено ФИФА в качестве представления игрока. Интересно, что снимок этот датирован еще 2012 годом.