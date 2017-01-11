ФК «Орел» потерял профессиональный статус
Сегодня, 14:08 | Источник: orelgrad.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
ФК «Орел» официально лишился профессионального статуса. Клуб снялся с первенства ПФЛ и будет продолжать существовать на любительском уровне. Исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Савоськин сообщил, что такое «вынужденное решение» было принято в связи «с существенным уменьшением финансирования».
Чиновник также отметил, что переход ФК «Орел» в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла.
Ранее футболисты клуба обращались к Виталию Мутко, но это не принесло результата.
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И не надо ля-ля про то что футболисты рано заканчивают, все в травмах и т.д.
Если им так тяжело. пусть в шахтёры на з/п в 30 тыр пойдут, будут льготы, если до них доживут, или пусть во врачи идут, там тоже льготный стаж, а они получают миллионы и часто в баксах и жалуются как и тяжело на всём готовом. Посмотрел бы я на футболёров если бы они лечились в общем ордяке как те же ветераны ВОВ, в очереди, в духоте и с медлительными врачами.
Почил в бозе и ладно, больше денег местному бюджету достанется. Не должен футбол за счёт ущемления других держаться, здоровые мужики, найдут себе работу если захотят.