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ФК «Орел» потерял профессиональный статус

Соккер.Ру // Россия. Второй дивизион. Центр 2016/2017, Россия: события, Орел
Сегодня, 14:08 | Источник: orelgrad.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

ФК «Орел» официально лишился профессионального статуса. Клуб снялся с первенства ПФЛ и будет продолжать существовать на любительском уровне. Исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Савоськин сообщил, что такое «вынужденное решение» было принято в связи «с существенным уменьшением финансирования». 

Чиновник также отметил, что переход ФК «Орел» в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла.

Ранее футболисты клуба обращались к Виталию Мутко, но это не принесло результата.

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