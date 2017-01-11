ФК «Орел» потерял профессиональный статус

ФК «Орел» официально лишился профессионального статуса. Клуб снялся с первенства ПФЛ и будет продолжать существовать на любительском уровне. Исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Савоськин сообщил, что такое «вынужденное решение» было принято в связи «с существенным уменьшением финансирования».

Чиновник также отметил, что переход ФК «Орел» в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла.

Ранее футболисты клуба обращались к Виталию Мутко, но это не принесло результата.