Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета

По информации источника, защитник Сердар Таски и полузащитник Ивелин Попов останутся в «Спартаке» как минимум до лета. Переходы игроков в «Трабзонспор» действительно серьезно обсуждались, однако в итоге оба футболиста решили остаться. Попов и Таски будут готовиться ко второй части сезона в составе «красно-белых».