Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Попов Ивелин, Таски Сердар
Сегодня, 14:49 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, защитник Сердар Таски и полузащитник Ивелин Попов останутся в «Спартаке» как минимум до лета. Переходы игроков в «Трабзонспор» действительно серьезно обсуждались, однако в итоге оба футболиста решили остаться. Попов и Таски будут готовиться ко второй части сезона в составе «красно-белых».
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09 января 2017
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Таски ни одно дня не играл за турецкие клубы.
Бедный артемон,придётся ему ещё 15 резервных пороковых на соккере заводить !))
Я думал дача гинера !
БУГАГАГАГГАГАГАГАА