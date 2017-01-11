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Попов и Таски останутся в «Спартаке» как минимум до лета

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Попов Ивелин, Таски Сердар
Сегодня, 14:49 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, защитник Сердар Таски и полузащитник Ивелин Попов останутся в «Спартаке» как минимум до лета. Переходы игроков в «Трабзонспор» действительно серьезно обсуждались, однако в итоге оба футболиста решили остаться. Попов и Таски будут готовиться ко второй части сезона в составе «красно-белых».

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