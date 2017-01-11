Новиков: «Кирьяков отстранил Фримпонга от тренировок с тульским „Арсеналом“»

Сергей Новиков, представитель хавбека «Арсенала» Эммануэля Фримпонга, сообщил, что его клиент готов разорвать контракт с клубом, поскольку наставник команды Сергей Кирьяков отстранил игрока от тренировок с основным составом туляков.

«Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.

Мы готовы разорвать соглашение с „Арсеналом“ на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэля в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.

Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали.

У него заболела маленькая дочка, он помогает семье. У Эммануэля есть официальная бумага из клиники, которую он предоставит в клуб. Это будет подтверждением, что футболист не может прибыть в „Арсенал“ в назначенную дату. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта и тем самым разорвать с ним соглашение.

Эммануэль готов играть за „Арсенал“, пахать на поле и доказывать свою состоятельность. Но если клуб его не видит у себя в составе, то нужно уходить.

Необходимо сесть за стол переговоров, решить все вопросы».

Фримпонг выступает за «Арсенал» с августа. На его счету 2 матча в РФПЛ.