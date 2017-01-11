Масалитин: «Кириллу Комбарову надо подниматься куда-то ближе к „Спартаку“»

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова и хавбека Кирилла Комбарова в тульский «Арсенал».

«Тульский „Арсенал“ для Габулова – очередной этап развития карьеры. Думаю, он сможет помочь команде. Владимир достаточно опытный, выступал и за сборную, и за ведущие российские клубы. Это вызов, а как он им воспользуется, пока неизвестно. Для вратаря у него нормальный возраст, вполне еще можно выступать.

А вот у Кирилла Комбарова карьера, к сожалению, идет по нисходящей. Возможно, присутствовало какое-то недоверие со стороны тренера или определенные позиции на поле были заняты… Кирилла преследует череда неудач. Сначала он пришел в „Торпедо“ и так совпало, что у клуба начались проблемы. Потом „Томь“ разорилась. Теперь он перешел в „Арсенал“. Думаю, руководству тульского клуба стоит взять это на заметку.

Комбарову нужно доказать, что он футболист хорошего уровня и подниматься куда-то ближе к „Спартаку“».