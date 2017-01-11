«Рубин» хочет арендовать Эменике
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Фенербахче, Рубин, Эменике Эммануэль
Сегодня, 15:22 | Источник: geripas.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рубин» заинтересовался нападающим «Фенербахче» Эммануэлем Эменике, сообщают в Турции. Казанский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа и ждет ответа от турецкой стороны. Сумма выкупа оценивается в 5 млн евро.
В этом сезоне 29-летний форвард, которым также активно интересовался «Спартак», провел 10 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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