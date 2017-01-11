«Рубин» хочет арендовать Эменике

«Рубин» заинтересовался нападающим «Фенербахче» Эммануэлем Эменике, сообщают в Турции. Казанский клуб намерен арендовать игрока с правом выкупа и ждет ответа от турецкой стороны. Сумма выкупа оценивается в 5 млн евро.

В этом сезоне 29-летний форвард, которым также активно интересовался «Спартак», провел 10 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.