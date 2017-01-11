«Кельн» продлил контракты с тремя футболистами
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Кельн, Соренсен Фредерик, Леманн Маттиас, Риссе Марсель
Сегодня, 15:36 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Кельн» объявил о пролонгировании контрактов с тремя футболистами. Защитник Фредерик Соренсен остается в клубе до лета 2021 года, хавбек и капитан команды Маттиас Леманн продлил договор до лета 2018 года, а форвард Марсель Риссе - до лета 2022. Все три игрока являются основными футболистами «козлов» в этом сезоне.
Ранее «Кельн» покинул защитник Мергим Маврай.
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