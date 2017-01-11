Агент Адриано: «Со „Спартаком“ уже всё согласовано, ждем результат медосмотра»

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал, как обстоит дело с переходом его клиента в «Спартак».

«Со „Спартаком“ все подписано и согласовано, ждем только результатов медобследования.

„Спартак“ - топ-клуб. К тому же Луис сможет нормально играть, ведь в „Милане“ у него не было возможности выходить на поле. Главный тренер все время делал выбор в пользу итальянцев или нападающего Бакки. Да и руководство „Милана“ в итоге заявило, что готово продать Адриано. Он хочет играть, а не сидеть на скамейке.

„Спартак“ сейчас борется за чемпионство, так что мы долго не раздумывали над предложением из России. К тому же Луиса хотел видеть главный тренер. Мой клиент почувствовал, что в него верят. Они уже поговорили с тренером, обсудили его роль в команде».