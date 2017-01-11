«Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту
Сегодня, 16:14 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вильярреал» отрапортовал о продлении контрактов со своими защитниками Марио Гаспаром и Хауме Костой. 26-летний Гаспар, отыгравший за «субмарину» уже более 200 матчей, получил договор до 2023 года, а 28-летний Коста пролонгировал соглашение до лета 2021 года.
В этом сезоне оба игрока являются железными участниками основного состава клуба. На счету Гаспара 17 матчей в Примере, а Коста сыграл 15 поединков.
Ранее «Вильярреал» расстался с защитником Бояном Йокичем.
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