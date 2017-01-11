Рейтинг@Mail.ru

«Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Вильярреал, Гаспар Марио, Коста Хауме
Сегодня, 16:14 | Источник: ФК "Вильярреал" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Вильярреал» отрапортовал о продлении контрактов со своими защитниками Марио Гаспаром и Хауме Костой.  26-летний Гаспар, отыгравший за «субмарину» уже более 200 матчей, получил договор до 2023 года, а 28-летний Коста пролонгировал соглашение до лета 2021 года. 

В этом сезоне оба игрока являются железными участниками основного состава клуба. На счету Гаспара 17 матчей в Примере, а Коста сыграл 15 поединков.

Ранее «Вильярреал» расстался с защитником Бояном Йокичем.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:36 Официально «Кельн» продлил контракты с тремя футболистами 1
13:28 Слухи Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом» 6
11:07 Официально ЦСКА расторг контракт с Цауней 88
Вчера
19:59 Официально Демикелис разорвал контракт с «Эспаньолом» 4
12:58 Узденов: «„Ростов“ продлил контракт с Эзатолахи» 8
11:32 Слухи ПСЖ и Матюиди не могут договориться о продлении контракта 3
09 января 2017
22:03 Официально «Сток Сити» продлил контракт с Краучем 3
20:50 Официально «Ницца» расторгла контракт с Бодмером 2
08 января 2017
16:51 «Ливерпуль» может удвоить зарплату Лаллане 3
07 января 2017
15:36 Боккетти ведёт переговоры о новом контракте со «Спартаком» 31
все материалы по этой теме
Турниры